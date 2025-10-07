پخش زنده
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کتاب «فرهنگ صنایع بدیع و بیان» که به کوشش زهرا معلم و زینب دولتخواهی تألیف شده است، از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد.
کتاب «فرهنگ صنایع بدیع و بیان» نوشته زهرا معلم و زینب دولتخواهی، از تازهترین و معتبرترین منابع در حوزه بلاغت و صنایع ادبی زبان فارسی است که بهتازگی منتشر شده است. این کتاب جامع به ارائه اصطلاحها، تعبیرها، معانی و مظاهر مختلف صنایع بدیع و بیان پرداخته است.
«فرهنگ صنایع بدیع و بیان»
مجموعهای کامل و دقیق است که میتواند درک عمیقتری از زیباییها و پیچیدگیهای زبان ادبی فارسی به خوانندگان ارائه دهد. کتابی غنی که با ترکیب علم و هنر زبان، دریچهای نو به دنیای ادبیات فارسی میگشاید و یک مرجع کارآمد و معتبر در حوزه صنایع بدیع و بیان است.
این کتاب، محیط گستردهای است که به توضیح و تبیین انواع صنایع ادبی زبان فارسی اختصاص یافته است. این اثر با زبان روان و فراگیر، اصطلاحات و مفاهیم مختلف مربوط به بدیع و بیان را به شکل سازمانیافته و علمی معرفی میکند. ازاینرو، منبعی مطمئن و کمککننده در فهم و تحلیل متون ادبی بهویژه شعر و نثر فارسی برای علاقهمندان به زبان و ادبیات، دانشجویان و پژوهشگران است.
زهرا معلم، نویسنده کتاب با همکاری زینب دولتخواهی، مطالعهای عمیق و نوآورانه را در زمینه صنایع ادبی انجام دادهاند. این کتاب ضمن بیان مباحث نظری حوزه بلاغت، کاربردهای عملی و مثالهای متعدد از آثار کلاسیک و معاصر را نیز در بر دارد که باعث شده محتوا جذابتر و قابلفهمتر باشد. این اثر به خواننده کمک میکند که علاوه بر یادگیری تعاریف، به درک کاربردی و تحلیل متون ادبی نیز دست یابد. همچنین، با توجه به یکپارچگی موضوعات، این کتاب مناسب تدریس و آموزش مباحث بلاغت است.
بخشی از متن این کتاب:
علم بدیع بیرونیترین نوع از انواع فنون بلاغی و علم معانی درونیترین نوع از آنهاست. در واقع سیر تعالی این فنون از بیرونی بودن به درونی شدن از بدیع آغاز میشود، به بیان میرسد، و سرانجام در معانی نهادینه میشود. در واقع ما در علم بدیع با معنا و محتوای سخن بیگانهایم و تلاش میکنیم تا پیکره و ظاهر کلام را بیاراییم و یا به عبارتی دیگر کلام را گوشنواز، آهنگین، و دلنواز کنیم. معنا و محتوای کلام نیز باید دارای فصاحت و بلاغت باشد و این در گرو هنرهایی است که در معانی و بیان بررسی میشود. آرایههای بدیعی زمانی به کارایی و بازدهی خود به زیبایی میرسند که در قالب کلامی فصیح و بلیغ جای گرفته باشند. بنابراین، فصاحت و بلاغت لازمه بدیع در کلام است.
انتشارات سوره مهر، کتاب «فرهنگ صنایع بدیع و بیان» اثر زهرا معلم و زینب دولتخواهی را در ۳۵۸ صفحه و بهای ۴۴۵ هزار تومان منتشر کرده است.