به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ به مناسبت هفته نیروی انتظامی حافظان نظم و امنیت در شهر‌های آزادشهر، علی آباد و کلاله تجلیل شدند و یگان ویژه هم برای دانش آموزان برنامه‌های مختلف برگزار کرد.

به مناسبت هفته فراجا ساختمان اداری کانون بازشستگان انتظامی استان با اعتبار ۸ میلیارد تومان با مشارکت همسر مرحوم فریدون مدنی از بازنشستگان انتظامی در گرگان به بهره برداری رسید.

میز خدمت در روستای نامن کردکوی برگزار شد و مردم مشکلات و خواسته‌های خود را با مسئولان مطرح کردند.