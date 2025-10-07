پخش زنده
امروز: -
خبر هایی از تجلیل حافظان نظم و امنیت در شهرهای استان تا میز خدمت مسئولان کردکوی در روستای نامن را در بسته خبر های کوتاه دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ به مناسبت هفته نیروی انتظامی حافظان نظم و امنیت در شهرهای آزادشهر، علی آباد و کلاله تجلیل شدند و یگان ویژه هم برای دانش آموزان برنامههای مختلف برگزار کرد.
به مناسبت هفته فراجا ساختمان اداری کانون بازشستگان انتظامی استان با اعتبار ۸ میلیارد تومان با مشارکت همسر مرحوم فریدون مدنی از بازنشستگان انتظامی در گرگان به بهره برداری رسید.
میز خدمت در روستای نامن کردکوی برگزار شد و مردم مشکلات و خواستههای خود را با مسئولان مطرح کردند.