جمعی ازدهیاران و بخشداران استان قم در سفری آموزشی از دستاوردهای مدیریت روستا در آذربایجانشرقی بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،به مناسبت روز روستا و عشایر، جمعی از دهیاران و بخشداران استان در سفری آموزشی به استان آذربایجانشرقی اعزام شدند تا با دستاوردها و تجربیات موفق مسئولان این استان در حوزه مدیریت روستاها آشنا شوند. این اقدام ضمن تقویت راهکارهای توسعه روستایی، به ارتقای مهارتهای مدیران محلی و تبادل تجربیات میان استانها کمک میکند و در راستای بهبود خدمات و توسعه پایدار روستاها صورت گرفته است.