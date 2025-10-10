مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان از هویت‌بخشی و صدور اسناد مالکیت موقوفات هلال احمر در رفسنجان پس از ۶۰ سال خبر داد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،سیدمهدی هاشمی در نشست تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات برای مدیران و کارکنان هلال احمر با تکذیب قطع یارانه و اخذ مالیات از دارندگان اسناد رسمی مالکیت، گفت: اینکه هویت‌بخشی به پهنه‌های سرزمینی در دستور کار قرار گرفته، برای کاهش اختلافات ملکی است که بخش قابل توجهی از ظرفیت دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده و بهداشت قضایی را خدشه‌دار کرده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی مهلت‌هایی برای دریافت سند رسمی مالکیت به همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا کرده و عواقب سنگینی برای انجام ندادن تکالیف قانونی در مهلت قانونی مقرر کرده است.

وی یکی از مهم‌ترین پیامد‌های تعیین تکلیف نکردن قانونی اراضی و املاک را، سلب اعتبار از قولنامه‌های عادی اعلام و، تاکید کرد: پس از سپری شدن مواعد پیش‌بینی شده، قولنامه‌های عادی در دادگاه‌ها یا ادارات دولتی پذیرفته نمی‌شود.

هاشمی افزود :دریافت سند املاک، فقط تکلیف اشخاص حقیقی نیست و مطابق قانون جامع حدنگار و نیز قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، همه دستگاه‌ها بدون هیچ استثنائی ملزم به تعیین تکلیف وضعیت حقوقی املاک خود هستند و حتی برای ترک فعل در این زمینه، مجازات انفصال مدیران پیش‌بینی شده است.

وی با تاکید مجدد بر تقاضامحور بودن صدور اسناد مالکیت، گفت: با اهتمام و پیگیری هلال احمر استان و مساعدت و تسهیل‌گری ثبت اسناد و املاک استان کرمان و واحد ثبتی شهرستان رفسنجان، موقوفات هلال احمر در رفسنجان پس از ۶۰ سال تعیین تکلیف و سنددار شد.