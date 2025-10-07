آزمایش پزشکی و تمرین تاکتیکی،



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اعضای تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در سومین روز اولین مرحله اردوی آماده‌سازی خود پیش از مقدماتی جام ملت‌های آسیا، صبح امروز برای برگزاری آزمایش‌های پزشکی در ساختمان ایفمارک حاضر شدند.

شاگردان ارمغان احمدی از ساعت ۱۵:۳۰ امروز (سه‌شنبه) هم تمرینات خود را پیگیری کردند.

ملی‌پوشان پس از گرم کردن و تمرینات پستی تخصصی به مرور تمرینات تاکتیکی در فاز تهاجمی پرداخته و در پایان ضربات ایستگاهی در دستور کار قرار گرفت.

شور و نشاط ملی‌پوشان نوجوان فوتبال ایران برای اجرای دقیق تدابیر تاکتیکی کادرفنی و تاکید سرمربی و دستیارانش بر ارائه اصولی برنامه‌های مدنظر، از نکات قابل توجه این تمرین بود.

این تمرین ۸۰ دقیقه طول کشید.