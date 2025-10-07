پخش زنده
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی: مهمترین محور کاری مجلس در هفته گذشته، گرهگشایی از معیشت مردم بود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سالار ولایتمدار در خبر 20 شبکه قزوین گفت: مهمترین محورهای کاری مجلس در هفته گذشته، معطوف به ارائه راهکار برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و تقویت سفره آنان بوده است.
ولایتمدار ابراز امیدواری کرد که در هفتههای آتی خبرهای خوبی برای تقویت سفره مردم اعلام شود.
وی همچنین به اقدامات انجام شده در کمیسیون امنیت ملی برای مدیریت فضای مجازی و تبیین واقعیتها برای عموم جامعه اشاره کرد.