نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی: مهم‌ترین محور کاری مجلس در هفته گذشته، گره‌گشایی از معیشت مردم بود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سالار ولایتمدار در خبر 20 شبکه قزوین گفت: مهم‌ترین محورهای کاری مجلس در هفته گذشته، معطوف به ارائه راهکار برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و تقویت سفره آنان بوده است.

ولایتمدار ابراز امیدواری کرد که در هفته‌های آتی خبرهای خوبی برای تقویت سفره مردم اعلام شود.

وی همچنین به اقدامات انجام شده در کمیسیون امنیت ملی برای مدیریت فضای مجازی و تبیین واقعیت‌ها برای عموم جامعه اشاره کرد.

نماینده مردم قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل سیاسی و مدیریت فضای مجازی اشاره کرد و گفت: «بیشترین اثری که در حال حاضر از فضای مجازی می‌بینیم، اثر روانی آن است. لذا در کمیسیون‌های مربوطه، به ویژه کمیسیون امنیت ملی که بنده عضو آن هستم، تدابیری اندیشیده شد.»

ولایتمدار افزود: «مقرر شد با هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط اقداماتی انجام دهیم و همچنین به صورت جمعی به کمک رسانه ملی و همه کسانی که تریبون دارند، حرکاتی انجام دهیم تا واقعیت‌ها را در جریان قرار دهیم و مردم عزیز ما در جریان باشند.»