به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرید افسرده اظهار کرد: خط اعتباری طرح‌های مسکن ملی از دو طریق آورده متقاضیان و تسهیلاتی بانکی تامین و به این طرح‌های اختصاص می‌یابد.

وی افزود: اگر متقاضیان به موقع آورده خود را تامین کنند؛ اجرای طرح‌ها سرعت بیشتری می‌گیرد.

افسرده در خصوص گلایه متقاضیان مبنی بر این که پرداختی‌های آن‌ها بیشتر از مبالغی است که در قراداد اولیه ذکر شده است، گفت: در قرارداد اولیه هیچ گونه مبلغی به عنوان آورده ذکر نشده و بعد از اتمام طرح‌ها هزینه‌ها محاسبه می‌شود.

معاون مسکن اداره کل مسکن و شهرسازی با اعلام این که ۳ هزار و ۱۷۸ واحد مسکن ملی در حال ساخت است، تصریح کرد: همزمان با سراسر کشور ۲۷۵ واحد در استان به بهره برداری رسیده و آماده تحویل شدند.