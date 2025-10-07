استاندار گیلان در پیامی، فرا رسیدن روز ملی روستا و عشایر را به همه مردم، به ویژه روستاییان و عشایر استان تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در متن پیام هادی حق‌شناس استاندار گیلان آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جامعه روستایی و عشایری خاستگاه و آغازگر تمدن بشر است که با فرهنگ و شیوه زندگی مخصوص خود، مردمانی صبور، تلاشگر، معتقد و غیور را تربیت کرده است.

روستاییان و عشایر بر خلاف نسبت جمعیتی پایین، نقش مهمی در امنیت، اقتصاد و استقلال کشور ایفا می‌کنند و به عنوان کانون‌های کوچک تولیدی، سهم بزرگی در توسعه استانی و ملی دارند.

استان گیلان با برخورداری از ظرفیت‌های فراوان در بخش کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و گردشگری روستایی، همواره از پویایی و تلاش بی‌وقفه روستاییان بهره‌مند بوده است؛ مردمانی که با همت و پشتکار خود، ضمن تأمین بخش قابل توجهی از نیاز‌های تولیدی استان، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و جذب گردشگران داخلی و خارجی در نواحی روستایی شده‌اند.

رسیدگی و توجه به مسائل این بخش از جامعه و برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های مناسب برای برطرف کردن مشکلات جوامع روستایی و عشایری و همینطور حفظ و تقویت فرصت‌های موجود در این بخش ارزشمند، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی است.

اینجانب پانزدهم مهر ماه را به تمامی عزیزان روستایی و عشایری استان گیلان تبریک گفته و از تلاش‌ها و فداکاری‌های ایشان در راستای توسعه، اقتدار و استقلال کشور قدردانی می‌کنم.