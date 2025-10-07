پخش زنده
تیم فوتبال پرسپولیس پس از سه روز استراحت، تمرینات خود را برای ادامه مسابقات لیگ برتر از امروز آغاز کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرخپوشان پایتخت بعد از سه روز استراحت، تمرینات خود را از امروز سهشنبه در غیاب ملیپوشان آغاز کردند.
تمرین امروز از ساعت ۱۶ در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی به مدت ۶۰ دقیقه برگزار شد.
ملیپوشان ایرانی و خارجی، غایبان تمرین بودند و به دلیل بازیهای تیمهای پایه نیز تنها دو بازیکن به تیم بزرگسالان اضافه شد. سرخپوشان تمرینات خود را از فردا با نفرات بیشتری پیگیری میکنند.
تیم فوتبال پرسپولیس شنبه ۱۹ مهر ماه در دیداری دوستانه به مصاف تیم عقاب میرود.