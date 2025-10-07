نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در پی شهادت دو تن از پاسداران رشید اسلام، حجت‌الاسلام علیرضا ولی‌زاده و ایوب شیری از پرسنل سپاه سروآباد، پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این پیام آمده است: بِسْمِ رَبِّ الشُّهَداءِ وَ الصِّدِّیقینَ

بار دیگر فرزندان برومند میهن اسلامی، جان گران‌بهای خویش را در راه پاسداری از امنیت و صیانت از کیان انقلاب اسلامی نثار کردند.

شهادت مظلومانه حجت‌الاسلام علیرضا ولی‌زاده و ایوب شیری از پرسنل سپاه شهرستان سروآباد بر اثر حمله تروریستی عوامل وابسته به گروهک‌های ضدانقلاب، موجب اندوه و تأسف عمیق گردید.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه جانکاه به خانواده‌های مکرم و معزز این شهیدان والامقام، همرزمان پرتلاش، همکاران خدوم و مردم شهیدپرور استان کردستان، به‌ویژه مردم شریف شهرستان سروآباد، از خداوند منان برای آن عزیزان علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.