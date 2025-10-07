پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از مشاهده و تصویربرداری از یک قلاده پلنگ ایرانی در ارتفاعات شهرستان فیروزکوه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از مشاهده و تصویربرداری از یک قلاده پلنگ ایرانی در ارتفاعات شهرستان فیروزکوه خبر داد و این رخداد را نشانهای از پویایی و سلامت زیستگاههای طبیعی استان دانست.
حسن عباس نژاد با اعلام این خبر گفت: تصاویر ثبت شده توسط محیط بان اکبر میرزاکریمی، در یکی از مناطق کوهستانی و صعب العبور این شهرستان، بیانگر حضور فعال و وضعیت مطلوب این گونه ارزشمند در زیستگاه طبیعی خود است.
وی افزود: ثبت مشاهده پلنگ ایرانی در ارتفاعات فیروزکوه، گواهی بر شرایط مناسب زیستگاهی و استمرار حضور گونههای شاخص در اکوسیستمهای طبیعی استان تهران است و این موفقیت حاصل تلاش بی وقفه محیط بانان و اجرای برنامههای پایش و گشت مستمر در عرصههای طبیعی است.
عباس نژاد با اشاره به جایگاه ویژه پلنگ ایرانی در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) اظهار داشت: پلنگ ایرانی از گونههای در معرض خطر انقراض به شمار میرود و حفاظت از زیستگاههای کوهستانی استان، به ویژه در مناطق شمال شرقی و شهرستان فیروزکوه، نقشی اساسی در بقای این گونه دارد.