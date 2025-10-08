تیم هندبال نیروی زمینی سبزوار مقابل میهمان خود سپاهان اصفهان تن به شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تیم فولاد مبارکه سپاهان در هفته دوم لیگ برتر هندبال توانست میزبان خود تیم نیروی زمینی سبزوار را با نتیجه ۳۴ بر۲۵ شکست دهد.

دیدار تیم‌های هندبال نیروی زمینی سبزوار و فولاد مبارکه سپاهان در چارچوب هفته دوم لیگ برتر، از ساعت ۱۶ در سالن هندبال ۳ هزار نفری شهید الداغی سبزوار با شکست سبزواری‌ها به پایان رسید.

نماینده سبزوار در هفته اول در خانه هپکو اراک به برتری دست یافته بود و زردپوشان دیار زاینده‌ رود نیز پس از پیروزی در نخستین دیدار فصل در برابر نفت و گاز گچساران، در مسابقه دوم نیروی زمینی سبزوار را از پیش رو برداشتند.