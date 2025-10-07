پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از طرحهای محوری پاییز امسال، طرح «کانون مدرسه» است که بهصورت مشترک با آموزش و پرورش اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، روحالله واحد گفت: با آغاز مدارس نگرانی از بابت کاهش حضور کودکان و نوجوانان در کانون وجود داشت، اما طبق برنامهریزی انجامشده، مراکز کانون در سراسر استان دو روز در هفته در نوبت بعد از ظهر، از ساعت ۱۱ تا ۱۷، پذیرای کودکان و نوجوانان خواهند بود.
وی افزود: یکی از طرحهای محوری پاییز امسال، طرح «کانون مدرسه» است، طرحی مشترک با آموزشوپرورش که به دانشآموزان اجازه میدهد در ساعات پرورشی یا هنر، بهجای حضور در کلاس درس، در فضای کانون، فعالیتهای فرهنگی و هنری انجام دهند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: مربیان کانون با ارائه امکانات و برنامههای متناسب، این فرصت را فراهم میکنند تا دانشآموزان در محیطی خلاقانه و آزاد، استعدادهای خود را شکوفا کنند، در حال حاضر، سه مرکز در استان بهصورت دو شیفت کامل، از ساعت هشت تا ۱۷، فعال هستند.
واحد یادآور شد: در کنار این برنامهها، کانون اصلاح و تربیت نیز در دستور کار قرار گرفته است، به مناسبت هفته ملی کودک و همزمان با ماه کامل در روز سهشنبه پانزدهم ماه، برنامه ویژه رصد آسمان برای نوجوانان حاضر در کانون اصلاح و تربیت برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: این برنامه با هدف ایجاد انگیزه و امید در ذهن نوجوانان طراحی شده و شامل آموزشهای نجومی با استفاده از تجهیزات پیشرفته مانند تلسکوپ جدید، آسماننما و عینک XR است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری گفت: مدیران کانون از سال گذشته با تهیه بسته آموزشی مناسب برای سنین نوجوانی بودند که اکنون با فراهم شدن امکانات، نخستین اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت صورت میگیرد، این برنامه با همکاری اداره کل زندانها و هماهنگیهای انجامشده با مسئولان مربوطه، به مرحله اجرا رسیده است.
واحد با اشاره به اینکه سند راهبردی نوجوان نیز در دستور کار شورای اجتماعی استان قرار دارد افزود: این سند که حاصل ماهها تلاش کارشناسان حوزه کودک و نوجوان است، بهزودی در جلسه شورای اجتماعی استان ارائه و پس از تجمیع نظرات، به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد.
وی گفت: پیشنهاد شده است که تمامی دستگاههای فرهنگی استان، حتی بهصورت نمادین، یک مشاور نوجوان برای خود تعیین کنند، شهردار شهرکرد نیز با استقبال از این طرح، پیشقدم در انتخاب مشاور نوجوان شده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت ویژه حوزه کودک و نوجوان، از رسانهها خواسته است تا در معرفی ظرفیتها و استعدادهای این نسل، همراه و همصدا باشند.