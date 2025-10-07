پخش زنده
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی گفت: طرحهای زیرساختی و عمرانی در پایانه مرزی کیله سردشت با هدف بازگشایی این پایانه مرزی آماده ی اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،ارسلان شکری با بیان اینکه پایانه مرزی کیله سردشت چهارمین مرز رسمی ایران و ترکیه در آستانه بازگشایی است، افزود: مجموعهای از طرحهای راهداری و زیرساختی در پایانه مرزی کیله سردشت به اجرا درآمده است؛ اقداماتی که ضمن ارتقای ایمنی و بهبود دسترسی، زمینه رونق مبادلات تجاری و رشد اقتصادی مناطق مرزی را فراهم میکند.
وی با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی در این مرز گفت: این اقدامات با هدف توسعه پایانههای مرزی و در راستای سیاستهای کلان دولت برای رونق تجارت و بهبود وضعیت اقتصادی مناطق مرزی انجام شده است.
شکری با اشاره به طرحهای اجراشده در این پایانه افزود: لکهگیری و روکش آسفالت مسیر ورودی به طول ۲ کیلومتر، آزادسازی و رفع تجاوز به حریم جاده، افزایش میدان دید در طول ۴۰۰ متر، شانهسازی ۲ کیلومتری و اجرای دیوار جداکننده در نقطه مرزی به طول ۸۰۰ متر از جمله پروژههای مهمی است که امسال به بهرهبرداری رسیده است.
وی ادامه داد: احداث و استقرار منبع آب، رفع آبشکستگی و زهکشی، شانهسازی و شنریزی در محور پایانه، آسفالتریزی ورودی مرز به طول ۱۰۰ متر و بهسازی مسیرهای داخلی پایانه نیز از دیگر اقدامات شاخص سال جاری محسوب میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی همچنین با اشاره به طرحهای تجهیزاتی در محوطه پایانه تصریح کرد: احداث اتاقک ایکسری، احداث دیوار مرزی و نصب ژنراتور در دستور کار قرار دارد که بخشی از آنها به مرحله اجرا رسیده است.
وی تأکید کرد: نگاه ویژه استاندار آذربایجانغربی به توسعه پایانههای مرزی و حمایتهای ایشان، زمینهساز سرعتبخشی به اجرای طرحها و ارتقای خدمات در مرزهاست و این موضوع میتواند به شکل چشمگیری به رونق اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی کمک کند.
مرز کیله سردشت یکی از گذرگاههای رسمی و بینالمللی استان آذربایجانغربی در هممرزی با اقلیم کردستان عراق است که نقش بسزایی در تبادلات تجاری، اقتصادی و فرهنگی منطقه ایفا میکند.