پخش زنده
امروز: -
رویداد فرهنگی مهر کتاب با حضور نویسنده و پژوهشگر حوزه نوجوان و جمعی از دانش آموزان مدارس استان در کتابخانه مرکزی یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این رویداد هنری، کتاب الزهرا نوشته بهزاد دانشگر مورد مطالعه، نقد و بررسی دانش آموزان قرار گرفت.
نویسنده این کتاب، هدف از نوشتن آن را ایجاد انگیزه در نوجوانان برای درک بهتر از مفاهیم مسئولیت، مقاومت و اگاهی در برابر ظلم برشمرد و گفت: نوجوان فلسطینی امروز با قدرت ایستاده است و این نشان میدهد که آگاهی و ایمان میتواند ملتها را ازضعف به قدرت برساند.
دانشگر افزود: داستان کتاب از زمان شروع عملیات طوفان الاقصی آغاز میشود و روایتگر اتفاقات، احساسات و پیامدهای جنگ از دید نوجوانی به نام موسی است.
وی با اشاره به زندگی شهید سید حسن نصرالله اظهار داشت: انسانها اینگونه با گذشتن از آسایش و لذتهای شخصی برای سعادت مردم تلاش میکنند و این الگویی ارزشمند برای نسل نوجوان است.
دانش آموزان هم به بیان دیدگاههای خود از کتاب پرداخته و از تحلیلهای برتر تجلیل به عمل آمد.