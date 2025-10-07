زمینه‌های توسعه همکاری‌ در دیدار مشترک سفیر کشور قزاقستان، دبیر اول سفارت کشور کنیا و وابسته بازرگانی سفارت کشور سیرالئون در ایران با استاندار مرکزی، بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در دیدار با سفیر قزاقستان، دبیر اول سفارت کنیا و وابسته بازرگانی سفارت سیرالئون در ایران با اشاره به جایگاه مهم استان مرکزی در صنعت کشور گفت: استان مرکزی از استان‌های سرآمد ایران در حوزه صنعت است و نزدیکی به پایتخت، موقعیت جغرافیایی ممتاز و فعالیت حدود ۳۸۰۰ واحد تولیدی و صنعتی، این استان را به یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور تبدیل کرده است.

مهدی زندیه‌وکیلی با بیان اینکه با کشور‌های قزاقستان، کنیا و سیرالئون روابط دوستانه‌ای داریم، ابراز داشت: انتظار داریم زمینه‌های همکاری مشترک میان دو کشور شناسایی شود و ظرفیت‌های موجود در استان مرکزی به فعالان اقتصادی این کشور‌ها معرفی گردد.

او با اشاره به روابط ایران و قزاقستان افزود: ایران و قزاقستان دو کشور دوست و برادر با پیوند‌های فرهنگی، دینی و زبانی هستند و می‌توانند در حوزه اقتصادی مکمل یکدیگر باشند. در بخش ترانزیت نیز ظرفیت‌های قابل توجهی برای همکاری میان دو کشور وجود دارد. در زمینه خواهرخواندگی میان استان مرکزی و استان قراغندی قزاقستان نیز تلاش می‌کنیم تا روابط در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و صنعتی تقویت شود.

زندیه‌وکیلی با ابراز علاقه‌مندی برای به توسعه روابط با کشور‌های آفریقایی، گفت: نگاه ما به روابط بین‌المللی به‌ویژه آفریقا، نگاه برد-برد است، در حالی که غربی غالباً نگاهی منفعت‌طلبانه دارند.