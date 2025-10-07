به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،محمدرضا اصغری با بیان اینکه با هدف تعادل در زنجیره تولید و عرضه گوشت مرغ در استان ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در شهریورماه انجام شده است، افزود: در حال حاضر روزانه بیش از ۳۰۰ تن مرغ گرم در بازار استان عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه توزیع میزان مرغ گرم روزانه بیش از نیاز مصرف است، ادامه داد: این اقدام موجب وفور کالا و ثبت قیمت‌ها در بازار گوشت مرغ در استان شده است.

اصغری با بیان اینکه قیمت عرضه گوشت مرغ در بازار استان در حال حاضر نسبت به استان‌های همجوار از جمله تبریز کمتر است، گفت: سیاست سازمان، حفظ تعادل میان تولید و مصرف، حمایت از تولیدکنندگان و تأمین پایدار نیاز شهروندان است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: میزان جوجه ریزی در استان طی شهریور ماه جاری نسبت به برنامه ابلاغی ۱۲۰ درصد و نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۳۷ درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به جایگاه مناسب صنعت مرغداری در استان، گفت: هم اکنون آذربایجان غربی با ۹ زنجیره تولید در رتبه نخست کشور قرار گرفته و در تولید جوجه‌یک روزه و تخم مرغ نطفه دار رتبه سوم و در تولید گوشت مرغ رتبه هشتم کشوری را دارد.

اصغری اظهار کرد: همچنین در این استان ۷۶۷ واحد مرغداری با ظرفیت بیش از ۱۸.۵ میلیون قطعه در هر دوره، ۷۰ واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت ۲ میلیون قطعه و نیز ۳۴ واحد مرغ تخم‌گذاری با ظرفیت ۱.۵ میلیون قطعه فعال هستند.

وی افزود: علاوه بر واحد‌های مرغداری، ۱۷ واحد پرورش بوقلمون گوشتی با ظرفیت ۷۵ هزار قطعه، چهار واحد پرورش شترمرغ با ظرفیت یک هزار و ۴۰۰ قطعه و ۱۳ واحد کشتارگاه طیور در استان فعالیت می‌کنند.

آذربایجان غربی با دارا بودن ۷۶۷ واحد مرغداری و ۹ زنجیره یکی از تولیدکنندگان اصلی گوشت مرغ در کشور است؛ تولیدات این واحد‌ها علاوه بر تامین مصرف داخل استان به استان‌های همجوار نیز حمل می‌شود.