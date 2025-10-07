به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جواد اصلانی گفت: ماموران یگان این اداره در گشت و کنترل موفق شدند یک نفر را پیش از هرگونه اقدام به شکار شناسایی و دستگیر کنند. از متهم یک قبضه اسلحه چخماقی ته‌پر و دو عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

وی افزود: پرونده تکمیلی متهم جهت رسیدگی قضایی به مراجع مربوطه ارجاع خواهد شد.

اصلانی همچنین تصریح کرد: در سال جاری تاکنون هیچ پروانه یا مجوزی برای شکار و صید ماهی در رودخانه‌ها از سوی سازمان و ادارات مربوطه صادر نشده است و هرگونه اقدام به شکار یا صید، از جمله شکار و صید غیرمجاز محسوب شده و پیگرد قانونی و جرایم مربوطه را در پی دارد.