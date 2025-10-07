به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ طه ایزان اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست پیرانشهر در حین انجام گشت و کنترل زیستگاه‌های حساس این شهرستان، موفق به شناسایی و دستگیری دو متخلف در اطراف سد کانی‌سیب شدند.

وی افزود: از متخلفان یک فروند قایق بادی، حدود ۴۰۰ متر تور صید ماهی، مقادیری ماهی صیدشده و تعدادی ادوات شکار کشف و ضبط گردید.

ایزان تصریح کرد: پرونده افراد متخلف جهت رسیدگی و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.