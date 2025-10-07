وزیر امور خارجه هند برای آخرین بار با ایرج الهی سفیر جمهوری اسلامی ایران، دیدار و خداحافظی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو؛ سابرامانیام جایشانکار در صفحه شخصی اش نوشت: "از دیدار با سفیر ایران آقای ایرج الهی، در دیدار خداحافظی امشب در دهلی خوشحال شدم. از نقش او در گسترش روابط دوجانبه قدردانی می‌کنم و برایش در مسیر آینده آرزوی موفقیت دارم. "

این دیدار در فضایی صمیمی برگزار شد و دو طرف بر استمرار همکاری‌های دوستانه بین تهران و دهلی‌نو تأکید کردند.

ماموریت سه ساله سفیر جمهوری اسلامی ایران در پایتخت هند به پایان رسیده است.