

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جهان که به میزبانی «فورده» نروژ برگزار می‌شود امشب با رقابت ورزشکاران دسته ۸۸ کیلوگرم پیگیری شد و طی آن ایلیا صالحی پور در کنار رقیبانش به روی تخته رفت.

ایلیا صالحی پور در حرکت اول ۱۵۷ کیلوگرم را از دست داد، اما در ادامه باقدرت ظاهر شد و با مهار دو وزنه ۱۵۷ و ۱۶۳ کیلوگرمی در رده چهارم یک ضرب رقابت‌ها جای گرفت. او در حرکت سوم رکورد شخصی خود را ارتقا داد.

در دو ضرب او کارش را با مهار وزنه ۹۳ کیلوگرمی آغاز کرد. در حرکت دوم و سوم وزنه ۲۰۲ کیلویی را درخواست کرد، اما این جوان ۱۹ ساله که اولین رقابت‌های بزرگسالان خود را تجربه می‌کرد موفق به مهار آن نشد و در رده هشتم جای گرفت. او که پرتلاش نشان داد تا نزدیکی کسب مدال دو ضرب هم پیش رفت.

ایلیا در مجموع با ۳۵۶ کیلوگرم در رده ششم جای گرفت تا در اولین تجربه رقابت‌های بزرگسالان خود عملکرد قابل قبولی را برجای بگذارد.