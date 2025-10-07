

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جهان که به میزبانی «فورده» نروژ برگزار می‌شود امشب با رقابت ورزشکاران دسته ۸۸ کیلوگرم پیگیری شد و طی آن ایلیا صالحی پور در کنار رقیبانش به روی تخته رفت.

صالحی پور برای انتخاب اول حرکت یک ضرب وزنه ۱۵۷ کیلوگرمی را انتخاب کرد، اما موفق به مهار این وزنه نشد. او در دومین حرکت همین وزنه را مهار کرد و در حرکت سوم وزنه ۱۶۳ کیلوگرمی را بالای سر برد و سه چراغ سفید از داوران دریافت کرد.

صالحی پور در پایان رقابت‌های حرکت یک ضربه عنوان چهارم را به خود اختصاص داد. در حرکت یک ضرب لوپز لوپز کلمبیایی توانست رکورد دنیا که در اختیار خودش بود را بهتر کند.