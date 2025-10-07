پخش زنده
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان از افتتاح پایگاه امداد و نجات نوآوران هلال احمر در استان با حضور دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هاشمی افزود: نگهداری و تجهیز پایگاههای هلالاحمر در کشور حدود ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد که این رقم، سرمایهگذاری ارزشمندی از سوی جمعیت هلالاحمر است و انتظار میرود مسئولان استان از آن حمایت کنند.
وی با بیان اینکه استان زنجان به دلیل موقعیت جغرافیایی و وجود حوادث طبیعی و غیرطبیعی در شمال غرب کشور، از مناطق پرخطر است، گفت: هدف از احداث و تجهیز پایگاهها، کاهش زمان رسیدن به صحنه حادثه و افزایش کارایی خدمات امدادی برای جامعه هدف است.
وی افزود: از سال ۱۳۶۹ تا کنون تنها ۹ پایگاه در استان فعال بود، اما در دو سال اخیر چهار پایگاه جدید احداث شده و افتتاح آنها پیشبینی میشود. با بهرهبرداری از این پایگاهها، هفت پایگاه دیگر نیز به جمع پایگاههای موجود اضافه خواهد شد.
هاشمی خاطرنشان کرد: این آورده توسط جمعیت هلالاحمر صورت میگیرد و انتظار داریم خیرین استان در تأمین زمین و ساخت پایگاهها به ما کمک کنند تا بتوانیم آمایش سرزمینی را تکمیل کرده و کسری پایگاهها را در استانی که از نظر حوادث طبیعی و غیرطبیعی در موقعیت پرخطری قرار دارد، جبران کنیم. زنجان با توجه به مرکزیت شمالغرب کشور و همجواری با استانهای حادثهخیز، نیازمند آمادگی صددرصدی در حوزه امداد و نجات است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان در ادامه به بازدید از طرح تجاری و درمانی ابهر اشاره کرد و گفت: این طرح که حدود ۱۲ سال متوقف شده بود، به رشد فیزیکی ۵۰ درصدی رسیده بود و ۳۰ درصد آن نیز دچار مشکل بود که با اعتباری که از تهران تأمین شد، روند تکمیل آن از سر گرفته شده است.
وی همچنین درباره طرح تجاریـمسکونی فاتح شهر زنجان گفت: این طرح منبع درآمد ارزشمندی برای استان خواهد بود و درآمد حاصل از آن در راستای رفع مشکلات امدادی استان زنجان هزینه میشود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان تأکید کرد: مأموریتهای ما و ابزارهای مأموریتی بسیار گرانقیمت هستند و با بودجههای فعلی امکان تأمین آنها وجود ندارد. اما با ایجاد درآمد پایدار و حرکت به سمت مولدسازی، قطعاً میتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم.
وی در پایان با اشاره به حمایتهای دبیرکل جمعیت هلالاحمر گفت: در این سفر، قولهای مساعدی در زمینه تأمین نیروی انسانی و تجهیزات داده شد و بهنظر من، سفر آقای دبیرکل منشاء خیر و برکت برای استان خواهد بود و عقبماندگی دهسالهای که در این حوزه وجود داشت، در این سفر جبران میشود.