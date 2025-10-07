به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمد ساجد سعیدی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لردگان گفت: با گزارش دوستداران محیط زیست، در عملیات مشترک ماموران یگان حفاظت محیط زیست و مامورین انتظامی کلانتری ۱۱ لردگان متخلف زنده‌گیری پرندگان وحشی دستگیر شد.

وی افزود: فرد متخلف با حضور در زیستگاه پرندگان تعداد ۷ قطعه کبک وحشی را زنده‌گیری کرده بود که یگان حفاظت محیط زیست شهرستان لردگان با هوشیاری و دقت لازم متخلف را دستگیر و تحویل مراجع قضایی و انتظامی داد، از این متخلف، تعدادی قفس و سایر ادوات شکار نیز کشف و ضبط شد.

سعیدی خاطر نشان کرد: هرگونه زنده‌گیری پرندگان به استناد ماده ۱۳ قانون شکار و صید تخلف بوده و با متخلفان برابر قوانین و مقررات برخورد می‌شود.

پرندگان با دستور مقام قضایی، توسط محیط بانان در زیستگاه خود رهاسازی شدند.