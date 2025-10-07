وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر پیوند‌های تاریخی، مذهبی و فرهنگی میان دو ملت، عراق را «خانه اول گردشگری ایران» خواند و بر ضرورت توسعه گردشگری دو طرف تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی امیری با ارسال پیامی ویدیویی به مراسم آغاز نخستین رودشوی گردشگری ایران و عراق در شهر بصره، حضور هیأتی ۴۰ نفره از فعالان گردشگری ایران و نمایندگان مجلس و وزارت میراث‌فرهنگی را مغتنم شمرد و گفت: ملت بزرگ ایران و عراق دارای روابط عمیق فرهنگی، تمدنی، سیاسی، مذهبی و تاریخی هستند که منافع مشترک در بازارهای مختلف برای دو کشور به دنبال دارد.

وی با اشاره به پیوندهای دیرینه مذهبی میان دو کشور افزود: از گذشته‌های دور به دلیل قدوم مبارک اهل بیت در عراق، نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین و همچنین وجود آرامگاه مبارک حضرت امام رضا (ع) در مشهد مقدس، پیوندهای عمیق و ریشه‌دار میان ملت‌های ایران و عراق شکل گرفته است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: افتخار ملت ما این است که تعلق خاطر و ارادت ویژه‌ای به اسلام و اهل بیت(ع) داریم. مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران، عراق را خانه اول خود در منطقه و جهان می‌داند و به همین دلیل این کشور را به‌عنوان یکی از بازارهای هدف اصلی گردشگری انتخاب کرده است.

صالحی‌امیری با بیان اینکه دو ملت ایران و عراق تمایل دارند فراتر از مناسبات سیاسی، ارتباطات و تعاملات خود را تقویت کنند، گفت: هر دو کشور دارای چهار فصل و جاذبه‌های طبیعی منحصر به فرد هستند. ایران با برخورداری از پزشکان متخصص و بیمارستان‌های مجهز، ظرفیت بالایی در گردشگری سلامت دارد و می‌تواند خدمات درمانی و مراقبت‌های پزشکی با کیفیت بالا و هزینه مناسب به گردشگران عراقی ارائه دهد.

وی همچنین بر ضرورت همکاری‌های مشترک در حوزه میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: ایران و عراق با داشتن تمدن‌های شناخته شده جهانی، ظرفیت برجسته‌ای در توسعه گردشگری تاریخی و فرهنگی دارند. ایران با ۲۹ اثر ثبت جهانی و ۲۷ اثر جهانی میراث ناملموس، از کشورهای رکورددار در ثبت جهانی آثار محسوب می‌شود و این ظرفیت می‌تواند به تقویت تعاملات گردشگری تاریخی و فرهنگی در عراق نیز کمک کند.

صالحی‌امیری افزود: گسترش روابط گردشگری میان ایران و عراق نه تنها به افزایش تعاملات فرهنگی و تاریخی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه دو ملت در بازارهای جهانی گردشگری خواهد بود.

بیشترین حجم تبادل گردشگران ورودی باید بین ایران و عراق شکل بگیرد رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در آیین گشایش رودشوی گردشگری ایران در عراق گفت: بخش خصوصی گردشگری ایران معتقد است که بیشترین حجم تعاملات گردشگری باید بین ایران و عراق صورت بگیرد.