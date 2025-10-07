پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی با تأکید بر پیوندهای تاریخی، مذهبی و فرهنگی میان دو ملت، عراق را «خانه اول گردشگری ایران» خواند و بر ضرورت توسعه گردشگری دو طرف تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی امیری با ارسال پیامی ویدیویی به مراسم آغاز نخستین رودشوی گردشگری ایران و عراق در شهر بصره، حضور هیأتی ۴۰ نفره از فعالان گردشگری ایران و نمایندگان مجلس و وزارت میراثفرهنگی را مغتنم شمرد و گفت: ملت بزرگ ایران و عراق دارای روابط عمیق فرهنگی، تمدنی، سیاسی، مذهبی و تاریخی هستند که منافع مشترک در بازارهای مختلف برای دو کشور به دنبال دارد.
وی با اشاره به پیوندهای دیرینه مذهبی میان دو کشور افزود: از گذشتههای دور به دلیل قدوم مبارک اهل بیت در عراق، نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین و همچنین وجود آرامگاه مبارک حضرت امام رضا (ع) در مشهد مقدس، پیوندهای عمیق و ریشهدار میان ملتهای ایران و عراق شکل گرفته است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تصریح کرد: افتخار ملت ما این است که تعلق خاطر و ارادت ویژهای به اسلام و اهل بیت(ع) داریم. مجموعه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایران، عراق را خانه اول خود در منطقه و جهان میداند و به همین دلیل این کشور را بهعنوان یکی از بازارهای هدف اصلی گردشگری انتخاب کرده است.
صالحیامیری با بیان اینکه دو ملت ایران و عراق تمایل دارند فراتر از مناسبات سیاسی، ارتباطات و تعاملات خود را تقویت کنند، گفت: هر دو کشور دارای چهار فصل و جاذبههای طبیعی منحصر به فرد هستند. ایران با برخورداری از پزشکان متخصص و بیمارستانهای مجهز، ظرفیت بالایی در گردشگری سلامت دارد و میتواند خدمات درمانی و مراقبتهای پزشکی با کیفیت بالا و هزینه مناسب به گردشگران عراقی ارائه دهد.
وی همچنین بر ضرورت همکاریهای مشترک در حوزه میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: ایران و عراق با داشتن تمدنهای شناخته شده جهانی، ظرفیت برجستهای در توسعه گردشگری تاریخی و فرهنگی دارند. ایران با ۲۹ اثر ثبت جهانی و ۲۷ اثر جهانی میراث ناملموس، از کشورهای رکورددار در ثبت جهانی آثار محسوب میشود و این ظرفیت میتواند به تقویت تعاملات گردشگری تاریخی و فرهنگی در عراق نیز کمک کند.
صالحیامیری افزود: گسترش روابط گردشگری میان ایران و عراق نه تنها به افزایش تعاملات فرهنگی و تاریخی کمک میکند، بلکه زمینهساز توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه دو ملت در بازارهای جهانی گردشگری خواهد بود.
حرمت الله رفیعی تاکید کرد: بیشترین حجم گردشگران ورودی ایران و عراق باید در نخستین رویداد رودشو گردشکری ایران و عراق رقم بخورد و این رودشو آغازگر افزایش گردشگران ورودی به دو کشور باشد.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران اعلام کرد: فرانسه با حدود ۹۰ میلیون گردشگر ورودی بیشترین گردشگران خود را از کشورهای همسایه اش جذب کرده و در ترکیه همسایه ایران و عراق نیز که ۵۶ میلیون گردشگر در سال گذشته جذب کرده است، بیشترین تعداد گردشگران ورودی خود را از کشورهای همسایه خود جذب کرده است. بنابراین ایران و عراق نیز باید در حوزه گردشگران ورودی به گونه ای فعالیت کنند که با افزایش حجم گردشگران ورودی از دو کشور چرخ اقتصاد دو کشور را به حرکت درآورند.
او افزود: هیئت ۴۰ نفری ایران که به نخستین رودشوی گردشگری ایران و عراق اعزام شده اند از بزرگترین شرکت های خدمات گردشگری، ایرلاینها، پلتفرمهای مطرح و بزرگ، هتلدارها و دفاتر مهم گردشگری ایران هستند که می توانند در همکاری دو جانبه با طرف های عراقی گام بزرگی در توسعه گردشگری ایران و عراق بردارند.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در پایان اعلام کرد: توسعه گردشگری فرهنگی و تاریخی، سلامت، زیارت و علمی در دستور کار مذاکرات فعالین گردشگری ایران و عراق برای افزایش تعداد گردشگران ورودی به دو کشور است.
در ادامه این اجلاس حسین رفیعی رئیس گردشگری بصره اعلام کرد: از تمام تلاش های دست اندرکاران گردشگری از جمله سرکنسولگری ایران در عراق، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران و هیئتهای ایرانی تشکر می کنم و باعث افتخار است که در کنار شرکت های گردشگری ایرانی فعالیت می کنیم.
او گفت: نه تنها از تجربیات هیئت ایرانی استفاده خواهیم کرد که نهایت همکاری و حمایت را در مساعدت به بخش خصوصی خواهیم داشت.
رفیعی تصریح کرد: هدف از این اجلاس انتقال ظرفیت ها و فرصت های گردشگری میان ایران و عراق است بنابراین از تجربیات شرکت های گردشگری برای همکاری و توسعه گردشگری استفاده خواهیم کرد تا در آینده ای نزدیک شاهد حجم بالای تبادل گردشگر میان دو کشور باشیم.
رودشوی گردشگری ایران در عراق از شهر بصره آغاز شد و در شهرهای بغداد و کربلا ادامه مییابد.