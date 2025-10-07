پخش زنده
راهکارهای احیای تالابهای شمال آذربایجانغربی با مشارکت سازمان منطقه آزاد ماکو بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماکو از برگزاری جلسهای با محوریت احیای تالابهای شمال استان آذربایجانغربی و با همکاری سازمان منطقه آزاد ماکو خبر داد.
جعفر تقیزاده در این رابطه اظهار داشت: این جلسه با هدف بررسی چالشها و یافتن راهکارهای عملی برای احیای تالابهای منطقه، با حضور علیرضا سید قریشی معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی و صادقیان معاون فنی سازمان منطقه آزاد ماکو برگزار گردید.
وی افزود: در این نشست، موضوعاتی همچون مشارکت در احیای تالابهای منطقه آزاد، کمک به ارتقای سطح حفاظتی تالابهای دارای قابلیت ثبت در سطوح بینالمللی و همچنین تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای زیستمحیطی مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
تقیزاده تصریح کرد: در ادامه جلسه، راهکارهایی برای احیای تالابهای منطقه از جمله تالاب قرهبلاغ، آغگل، بورالان، کنیکور و شیبلو ارائه و بررسی شد.
علیرضا سید قریشی، معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی نیز با تأکید بر ضرورت همکاری همه بخشها خاطرنشان کرد: دستیابی به توسعه پایدار تنها در سایه همافزایی، تعامل و مشارکت جدی تمامی ارگانهای دخیل امکانپذیر است.
در پایان، معاون فنی سازمان منطقه آزاد ماکو نیز آمادگی این سازمان را برای مشارکت در احیای تالابهای منطقه و سایر زمینههای زیستمحیطی در حوزههای محیط زیست طبیعی و انسانی اعلام کرد.