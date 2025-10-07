محمدعلی پردل در مسابقات هی بال قهرمانی اسیا به میزبانی اردن موفق شد نخستین نشان نقره تاریخ ایران در این رقابت‌ها را به نام خود و کشورمان ثبت کند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی پردل ملی‌پوش کشورمان با عملکردی درخشان در مسابقات هی‌بال قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ که از ۱۲ تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ در شهر امان اردن برگزار شد، موفق شد با کسب عنوان نایب‌قهرمانی، نخستین مدال نقره تاریخ ایران در این رقابت‌ها را به ارمغان بیاورد.

پردل که در طول این رقابت‌ها نمایش درخشانی از خود به جا گذاشت، در مرحله نیمه‌نهایی با پیروزی مقتدرانه ۷ بر ۲ مقابل احمد الاوغیلی از کشور میزبان به فینال راه یافت. وی در دیدار پایانی در مصافی نزدیک و تماشایی مقابل ساتیپ گولاتی از هندوستان با نتیجه ۷ بر ۲ مغلوب شد و بر سکوی دوم آسیا ایستاد.

پردل در این دوره از مسابقات در ابتدا با نتیجه یکسان ۷ بر صفر بصیل الفصادی و خالد الفخوری نمایندگان کشور اردن را از پیش روی برداشت. او در ادامه ۷ بر ۲ رضا مهدبن حسن دیگر نماینده کشور میزبان را شکست داد و ۷ بر ۳ نماینده کشور عراق را از پیش روی برداشت و به جمع هشت نفر برتر راه پیدا کرد. پردل در این مرحله د. دامدینجاتز از مغولستان را ۷ بر ۳ از پیش روی برداشت و به نیمه نهایی رسید.

نماینده هی بال کشورمان در جمع چهار نفر پایانی احمد الاوقیلی از کشور میزبان را با نتیجه ۷ بر۲ شکست داد و سزاوارانه راهی دیدار فینال شد. اما در دیدار نهایی موفق نشد حریف هندی را از پیش روی بردارد و به مدال نقره این دوره از مسابقات بسنده کرد.