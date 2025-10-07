پخش زنده
مدرسه خیرساز شش کلاسه دوره اول متوسطه شهید آرمان علی وردی در شهرستان خوی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با حضور مدیرکل آموزش وپرورش و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی، مدرسه خیرساز شش کلاسه دوره اول متوسطه شهید آرمان علی وردی در شهرستان خوی افتتاح شد.
این آموزشگاه با زیربنای ۵۰۳ مترمربع و مساحت کلی ۱۱۴۰ مترمربع، با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال به صورت خیرساز احداث شده است.
این طرح ویژه مقطع متوسطه طراحی شده و ظرفیت پذیرش ۱۸۰ دانشآموز پسر این شهرستان را داراست.