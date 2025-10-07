یک روزنامه انگلیسی نوشت، اگرچه حمام خون اسرائیل در غزه باید پایان یابد، طرح ترامپ، خیانت به فلسطینیان است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ به نوشته روزنامه گاردین توقف نابودی فلسطین و آزادی گروگان‌های اسرائیلی، ضروری است، اما با انکار حقوق اساسی فلسطینیان، دستیابی به صلح دراز مدت ممکن نیست.

به نوشته این روزنامه، دو سال پس از ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ که با حمله حماس، حدود یکهزار و ۲۰۰ اسرائیلی کشته شدند و با نسل کشی اسرائیل که تاکنون به قتل بیش از ۶۷ هزار فلسطینی منجر شد، دستیابی فوری به صلح هیچ گاه تا این اندازه لازم نبوده است.

گاردین افزود: فلسطینیان با قحطی و گرسنگی و بمباران‌های هوایی روبرویند و اسرائیلی‌ها به منظور زنده باقی ماندن گروگان‌ها و سربازانشان، پایان جنگ را خواهانند. در این حال، حماس و اسرائیل با تهدید‌های دونالد ترامپ، طرح رئیس جمهور آمریکا را می‌پذیرند.

به نوشته روزنامه گاردین، گفت‌و‌گو‌های غیر مستقیم حماس و اسرائیل در مصر ادامه دارد و امید اندکی وجود دارد که به نتیجه برسد با این حال، هر دو طرف بخش‌های اصلی طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ را رد کرده‌اند که با آتش بس فوری آغاز و سپس با بازگشت همه گروگان ها، آزادی زندانیان فلسطینی و ورود کمک‌های انسانی دنبال می‌شود.

این روزنامه افزود: این طرح، از طرح پیشین دونالد ترامپ که خواهان پاکسازی فلسطینیان از غزه بود، اندکی متفاوت است زیرا فلسطینیان در غزه می‌مانند، اما به حاشیه رانده خواهند شد.

گاردین نوشت، براساس طرح رئیس جمهور آمریکا، یک کمیته صلح، این طرح استعماری را که ترامپ و تونی بلر در راس آن قرار دارند، غزه را اداره خواهد کرد.

به نوشته این روزنامه، در طرح ترامپ، درباره خودگردانی فلسطینیان و "آرزوی" – نه حق داشتن کشور مستقل فلسطینی – وراجی‌هایی شده و مسیری کاملا مبهم، مشروط و غیرشفاف، بر روی کاغذ آمده است. با این که در طرح ترامپ آمده است که اسرائیل، غزه را ضمیمه دیگر مناطق اشغالی نمی‌کند، نتانیاهو قبلا اعلام کرده است ارتش اسرائیل، در اغلب مناطق غزه باقی خواهد ماند و با زور از تشکیل یک کشور فلسطینی جلوگیری خواهد کرد.

گاردین نوشت، براساس طرح ترامپ حتی اگر حملات اسرائیل به غزه به صورت موقت متوقف شود، اسرائیل هر زمان بخواهد می‌تواند حملاتش را از سر بگیرد، همان گونه که اوایل امسال چنین کرد.

به نوشته این روزنامه، اگر ترامپ و دیگر حامیان نتانیاهو بر وی فشار آورند تا طرح صلحی مورد قبول کشور‌های عرب آماده شود تا آن‌ها هم بتوانند بر حماس فشار وارد سازند، شاید این طرح اجرا شود.

روزنامه گاردین نوشت، اما قطعا صلح درازمدت بدون توجه به حقوق اساسی فلسطینیان، به دست نخواهد آمد.