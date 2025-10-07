پخش زنده
امروز: -
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دومین سالگرد جنگ اسرائیل علیه غزه مدعی شد که مصمم به پایان دادن این جنگ است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی برابر با هفتم اکتبر ۲۰۲۵ و ۱۵ مهر ۱۴۰۴ در دومین سالگرد طوفان الاقصی و جنگ اسرائیل علیه مردم بی گناه فلسطین و غزه در پی ناتوانی در برابر خشم گروههای مقاومت فلسطینی به ویژه حماس، در نامهای خطاب به خانوادههای اسرای اسرائیلی نوشت: من و ملانیا صمیمانهترین تشکر خود را از انجمن خانوادههای گروگان و مفقود به خاطر نامه نامزد کردن من در کمیته جایزه صلح نوبل اعلام میکنیم.
ترامپ با تکرار ادعاهای اسرائیل و بدون اشاره به حملات و جنایات تل آویو طی دهههای گذشته و با ادعای خیالی نابودی جنبشهای مقاومت فلسطین به ویژه حماس مدعی شد: «از زمان وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که شاهد از هم پاشیدن خانوادهها، جدا شدن کودکان از آغوش والدینشان و تیراندازی، قتل و تجاوز به افراد بیگناه بودیم، من مصمم شدهام که همه گروگانها را آزاد کنم و نابودی کامل حماس را تضمین کنم تا این اعمال وحشتناک هرگز تکرار نشوند. این صحنههای غیرقابل توصیف در خاطرات ما ضبط شدهاند و ما هرگز فراموش نخواهیم کرد.»
رئیس جمهوری آمریکا بدون در نظر گرفتن دههها درد و رنج مردم فلسطین خطاب به خانوادههای اسرای اسرائیلی افزود: «تمام دولت من از این واقعیت که شما، با وجود درد و رنج غیرقابل تصور دو سال بیخبری از محل عزیزانتان، همچنان به روایت داستانهای آنها و حمایت از آنها ادامه دادهاید، متاثر شده است.»
ترامپ خطاب به خانواده اسرای اسرائیلی ادعا کرد: «ما همچنان قاطعانه و مصمم متعهد به پایان دادن به این درگیری و امواج یهودستیزی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، هستیم. من به عنوان رئیس جمهور آمریکا همچنان قاطعانه متعهد به احیای سیاست خارجی صلح از طریق قدرت و پایان دادن به سالها جنگهای بیپایان، نه تنها در خاورمیانه، بلکه در سراسر جهان هستم و خستگیناپذیر برای آن تلاش خواهم کرد.»
رئیس جمهوری آمریکا در حالیکه با کمکهای مالی و نظامی، اسرائیل را تا بن دندان مسلح کرده و منجر به توسعه جنگ طلبی تل آویو شده است، مدعی شد: «ما زمانی را تصور میکنیم که روزی ترور و خونریزی، از جمله در ملتهایی که دههها، اگر نگوییم قرنها، درگیر نزاع بودهاند، پایان یابد. خداوند شما و عزیزانتان را برکت دهد، همچنان آمریکا و اسرائیل را حفظ کند و دعا میکنیم که این درگیری در روزهای آینده یا هر زمان دیگری پایان یابد.»
روبیو: در مبارزه با یهودی ستیزی مصالحه نخواهد شد
مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز دومین سالگرد عمیلات ۷ اکتبر حماس علیه اسرائیل پس از دههها جنایت این رژیم را با تعهدی مبنی بر اینکه آمریکا در حمایت از حق اسرائیل برای دفاع از خود «همچنان قاطع» است، گرامی داشت.
روبیو در بیانیهای مدعی «افزایش نگرانکننده» یهودستیزی در سراسر جهان شد و با ابراز تاسف ادعا کرد در مبارزه با آن «هیچ مصالحهای» نخواهد شد.
وزیر خارجه ترامپ تاکید کرد: «آمریکا بر حمایت همه جانبه خود از حق موجودیت اسرائیل، دفاع از خود و تضمین امنیت مردمش را مجدداً تاکید میکند. همزمان با گرامیداشت این سالگرد غمانگیز و گرامیداشت قربانیان، ما عزم خود را برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین شرارتی تجدید میکنیم.»
روبیو ادعا کرد که دولت ترامپ در تلاش است تا برای پایان دادن به این درگیری میانجیگری کند، اما گفت که حتی پس از پایان آن، مبارزه با یهودستیزی ادامه خواهد یافت.
او بدون کوچکترین اشاره به جنایات و نسل کشی اسرائیل گفت: «ما همچنان تمام اقدامات تروریستی و یهودستیزی علیه اسرائیل را محکوم میکنیم و از جامعه بینالمللی میخواهیم که در سالگرد این واقعه دردناک در کنار اسرائیل بایستند.»
رژیم اسرائیل با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانیهای عظیم و قحطی مرگبار، بیش از ۶۶ هزار فلسطینی نیز شهید شدهاند.
تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه میدهد.