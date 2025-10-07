دفاع راست تیم ملی فوتبال ایران گفت: آرزوی هر بازیکنی خدمت به تیم ملی است و من هم امیدوارم برای این تیم مفید باشم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران، اظهار داشت: طبیعی است که خیلی خوشحالم، چون بعد از مدت‌ها به تیم ملی دعوت شدم. آرزوی هر کسی است که به تیم ملی کشورش خدمت کند و این حس را تجربه کند. امیدوارم مفید باشم.

وی در مورد دیدار تدارکاتی با روسیه و تانزانیا گفت: شرایط تیم ملی به‌گونه‌ای است که پیداکردن حریف تدارکاتی سخت است. بااین‌حال روسیه حریف اروپایی است و تانزانیا حریف افریقایی است. امیدوارم کادر فنی آنچه می‌خواهند از این دو بازی به دست بیاورد.

دفاع راست تیم ملی در خصوص انگیزه‌اش برای رقابت در تیم ملی گفت: رقابت همیشه وجود دارد و بازیکنی که بیشتر به درد تیم ملی می‌خورد و بیشتر به کار تیم ملی می‌آید، دعوت خواهد شد. باید ۸ ماه آمادگی‌مان را حفظ کنیم و هر کس شایسته‌تر بود به جام جهانی می‌رود.

اسماعیلی‌فر در مورد حمایت از تیم ملی گفت: به‌هرحال تیم ملی هر کشور مال همه مردم است و مسئولان باید حمایت کنند. دستاوردی به دست بیاید برای ایران است و امیدوارم این حمایت‌ها به دست بیاید تا برخلاف دوره‌های گذشته نتایج خوبی در جام جهانی بگیریم.

وی در خصوص اینکه در زمان اسکوچیچ هم به تیم ملی دعوت می‌شد، گفت: آن دوره هم همین نفرات بودند و این دوره هم همین‌گونه است. اسکوچیچ مربی خارجی بود و قلعه‌نویی مربی ایرانی و هم‌زبان خودمان است. قطعاً ارتباط بهتری دارد. من تازه دیروز به اردو آمدم ولی رفتار بچه‌ها فوق‌العاده بود مثل همیشه. این روند دوستانه ادامه داشته باشد و به آنچه می‌خواهیم برسیم.