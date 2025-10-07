پخش زنده
مهاجم جوان تیم ملی فوتبال ایران گفت: فضای حاکم در اردوی تیم ملی بسیار مطلوب است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کسری طاهری در دومین روز از دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان اظهار داشت: در ابتدا جا دارد از آقای قلعهنویی تشکر ویژهای بابت دعوتم به تیم ملی کنم. آنهم در حساسترین شرایط که تیم ملی فوتبال خود را برای جام جهانی آماده میکند. او در این مقطع فرصت حضور در اردوی تیم ملی را به من داده است تا بتوانم شایستگیهای خودم را نشان دهم. امیدوارم بتوانم در قالب تیمی و بعد از آن مسائل تاکتیکی و فنی خود را نشان دهم.
وی افزود: جا دارد از بزرگهای تیم ملی به خصوص آقای جهانبخش تشکر ویژه داشته باشم. کاپیتان تیم ملی از جلسه اول تمرین حس و حال خوبی به من داد تا زودتر یخم باز شود.
مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان در مورد اینکه در نخستین اردو با چه بازیکنی خیلی صمیمی شده است، یادآور شد: با همه رفیق هستم و البته با کسی خیلی صمیمی نشدم. هنوز یکی دو روز بیشتر از اردو نگذشته است، اما همه بچهها خیلی خوب با من رفتار میکنند.
طاهری درباره انگیزههایش برای بودن در لیست نهایی تیم ملی جهت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ تصریح کرد: امیرخان کار خود را با دعوتم انجام داد و از این به بعد همه چیز دست خودم است و باید پتانسیل و توانایی فنی خود را نشان بدهم تا توجه ایشان را جلب کنم.
وی در مورد کار کردن زیر نظر امیر قلعهنویی خاطر نشان کرد: قطعاً بزرگان تیم ملی بهتر میتوانند بگویند، اما خدا را شکر در این دو روز شرایط خیلی خوبی داشتم. امیرخان حس و حال خوبی به من داد و خیلی گرم و صمیمانه رفتار میکند که از این موضوع خوشحال هستم.
مهاجم تیم ملی فوتبال در مورد اینکه چه کسی خبر دعوت شدنش به اردوی تیم ملی را به او داد، یادآور شد: قبل از اردوها، دکتر با من تماس گرفت و روز آخر بود که اسمم در لیست بود و حس و حال خوبی داشت. امیدوارم دعوتم به تیم ملی ادامهدار باشد.
طاهری در پاسخ به این سؤال که با توجه به سابقه بازی در روسیه، دیدار تدارکاتی مقابل این تیم را چگونه میبیند، گفت: روسیه یکی از تیمهای پرقدرت است و قطعاً میتواند بازی سختی باشد و با قدرت میرویم که به پیروزی برسیم