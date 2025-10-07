سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران از اعلام نتایج پنجمین مرحله پیش فروش سکه بانک مرکزی خبر داد و گفت: امسال ۶۵۰ هزار قطعه سکه در مرکز مبادله ایران تخصیص داده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغربالسینی؛ سخنگوی مرکز مبادله ایران گفت: بانک مرکزی با هدف پاسخگویی به تقاضای عموم مردم و تامین نیازهای بازار، جلسه پیش فروش سکه با سر رسید ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ را در مرکز مبادله ایران برگزار کرد.

در این مرحله، تمام سکه، با میانگین قیمت ۱۰۲ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان، نیم سکه با میانگین قیمت ۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ربع سکه نیز با میانگین قیمت ۳۰ میلیون و ۳۶۸ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد.

امسال با برگزاری ۴ جلسه حراج نقدی سکه و ۲ جلسه پیش فروش سکه، جمعا بیش از ۶۵۰ هزار قطعه سکه به عموم مردم تخصیص داده شده است.

باتوجه به تقاضای عموم مردم، جلسات پیش فروش سکه در مرکز مبادله ایران ادامه خواهد داشت.

جزئیات جلسات پیش فروش با سررسید پایان بهمن ماه و اسفند ماه سال جاری، به زودی به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رسید.