

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، الهیار صیادمنش پیش از تمرین امروز (سه‌شنبه) تیم ملی فوتبال کشورمان درباره بازگشت دوباره به اردوی این تیم اظهار داشت: خیلی خوشحالم دوباره توانستم در تیم ملی حضور پیدا کنم. از اعتماد و لطف کادر فنی فعلی ممنون هستم که دوباره دعوتم کردند. خیلی خوشحالم که اینجا هستم و با تمام وجود برای تیم ملی کار می‌کنم تا بتوانم مثمرثمر باشم و کمک کنم.

وی درمورد وضعیت خود، توضیح داد: خیلی سخت است که همیشه و در همه دوران در اوج باشید، اما مهم این است که وقتی چیز‌هایی خوب پیش نمی‌روند بدانید چگونه از این وضعیت بیرون بیایید. من همه تلاشم را می‌کنم و برای همین است که دوباره اینجا هستم و امیدوارم جواب اعتماد سرمربی تیم ملی بدهم.

بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان راجع به دیدار‌های تدارکاتی این تیم نیز خاطر نشان کرد: تمام بازی‌هایی که از این به بعد داریم بسیار مهم است تا به جام جهانی برسیم. باید از تمام بازی‌ها به چشم تست جدی نگاه و به پیشرفت تیم در هر بازی فکر کنیم تا بتوانیم با تمام قوا در جام جهانی حاضر شویم.

صیادمنش در پایان درباره رقابت در تیم ملی تصریح کرد: همه بازیکنانی که اینجا هستند قطعاً شایسته هستند و قطعاً بازیکنان خوبی هستند. رقابت باعث خواهد شد که هر بازیکنی پیشرفت کند و این موضوع نیز به پیشرفت تیم کمک خواهد کرد.