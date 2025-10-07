نفرات دعوت شده به تیم ملی فوتبال کشورمان عصر امروز در زمین شماره دو کمپ تیم ملی آخرین تمرین خود را پیش از اعزام به روسیه برگزار کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی پوشان فوتبال کشورمان در این تمرین پرنشاط بسیار با انگیزه زیر نظر امیر قلعه نوعی و دستیارانش در چند گروه تقسیم شدند و به مرور کار‌های تاکتیکی پرداختند.

تیم ملی فوتبال کشورمان قرار است جمعه ۱۸ مهر در شهر ولگوگراد در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم فوتبال روسیه برود و سپس به امارات سفر می‌کند و در شهر دوبی آماده دیدار دومش با تیم آفریقایی تانزانیا خواهد شد.

اعضای تیم ملی فوتبال ایران چهارشنبه ۱۲ ظهر تهران را به مقصد روسیه ترک می‌کنند.