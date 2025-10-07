به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هفته ملی کودک در استان مرکزی با نواختن زنگ دوستی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در مدرسه فاطمیه روستای گوار شهرستان اراک آغاز شد.

این رویداد که همزمان با گرامیداشت روز ملی روستا اجرا شد، با حضور جمعی از مسئولان استان همراه بود.

مدیرکل کانون پرورش فکری با اشاره به شعار امسال هفته ملی کودک با عنوان «کودکان، حال خوش کودکی» گفت: در این هفته بیش از ۴۰۰ برنامه متنوع فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و اجتماعی در سراسر استان تدارک دیده شده تا با محوریت شادی، امید و هویت ملی، فضای متفاوتی برای کودکان و نوجوانان رقم بخورد.

قصه گویی و مسابقه عروسک گردانی عروسک‌های غول پیکر دارا و سارا، روزی ماندگار را در دفتر خاطرات کودکان رقم زدند.