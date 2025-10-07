پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی از ثبت نزدیک به ۷۲ هزار تخلف رانندگی در محورهای استان طی شهریورماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بهزاد حسن زاده رئیس مرکز مدیریت راههای آذربایجان غربی اظهار کرد: براساس دادههای دوربینهای نظارتی، از مجموع ۱۳ میلیون تردد ثبتشده در محورهای برونشهری استان، بیش از ۷۲ هزار مورد تخلف رانندگی شناسایی شده است که بخش عمده آنها مربوط به تجاوز از سرعت مجاز و حرکت با بیش از ۳۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز بوده است.
وی افزود: در شهریورماه سال جاری نزدیک به سه میلیون وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی استان تردد کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۲۳ درصدی در ترددهای بروناستانی را نشان میدهد.
رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی ادامه داد: محور سلماس – ارومیه با ثبت روزانه حدود ۲۸ هزار تردد، پرترددترین محور استان در این بازه زمانی بوده است.
حسن زاده همچنین به حضور خودروهای غیربومی در استان اشاره کرد و گفت: در شهریورماه، ۹۶۹۷ وسیله نقلیه معادل ۱۲ درصد از کل خودروهای غیربومی، بین یک تا سه روز در استان توقف داشتهاند. وی خاطرنشان کرد: در این مدت بیش از پنج میلیون پلاک خودرو در محورهای استان ثبت شد که حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار پلاک متعلق به وسایل نقلیه شخصی بوده است.
همچنین، هفت میلیون وسیله نقلیه متعلق به استان در سایر استانها شناسایی شدند که استانهای آذربایجانشرقی، زنجان و قزوین بیشترین سهم را در مقاصد سفر به خود اختصاص دادند. حسن زاده تأکید کرد: آمار بالای تخلفات رانندگی در محورهای استان بیانگر ضرورت برخورد جدی و برنامهریزی ویژه از سوی نهادهای مسئول برای ارتقای ایمنی ترافیک است.