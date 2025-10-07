به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهروندان استان یزد در قالب شهروند خبرنگار مشکلات خود را به صدا و سیما منعکس کردند و مسئولان شهری با پیگیری صدا و سیما به آنها پاسخ دادند.

شهروندان از خاکی بودن کوچه در روستای علی مراد تنگ چنار، تردد دشوار مردم از پل عابر پیاده در بلوار ۱۷ شهریور یزد و نشت گازوئیل از باک خودرو در جاده ده بالا گلایه کرده‌اند.

سرپرست بخشداری مرکزی مهریز درباره کوچه خاکی گفت: تذکر لازم به پیمانکار داده و مقرر شد طرح را از هفته آینده آغاز کنند. ابتدا جدول گذاری را تکمیل کرده و پس از تامین اعتبار هم زیرسازی آسفالت انجام شود.

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد درباره پل عابر پیاده اظهار داشت: عملیات احداث پل از یک ماه و نیم پیش آغاز شده و تا ۱۰ روز دیگر به پایان می‌رسد و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.