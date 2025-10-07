مدیر پژوهش مرکز تخصصی نماز کشور گفت: ۵۰۰ مقاله به مرحله داوری و بررسی آثار رسیده است.

ارسال ۲ هزار اثر به دبیرخانه اجلاس سراسری نماز

ارسال ۲ هزار اثر به دبیرخانه اجلاس سراسری نماز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیر پژوهش مرکز تخصصی نماز کشور با بیان اینکه ۲ هزار اثر به دبیرخانه اجلاس سراسری نماز ارسال شده گفت: از بین این آثار حدود ۵۰۰ مقاله به مرحله داوری و بررسی آثار رسیده که پس از بررسی هیات داروان نفرات برتر در روز برگزاری اجلاس سراسری نماز در رشت معرفی خواهند شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظمی افزود: سی و دومین اجلاس سراسری نماز با عنوان «اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناوری‌های نوین و راهبردی» ۱۷ مهر در رشت برگزار می‌شود.