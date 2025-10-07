پخش زنده
نمایشگاهی از تولیدات و غذاهای محلی و صنایع دستی روستاییان در خشکبیجار گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در روزی که به پاس تلاشهای روستاییان وعشایر برای به حرکت دراوردن چرخ تولید و اقتصاد، روز روستا و عشایر نامیده شده، نمایشگاهی از تولیدات و غذاهای محلی و هنر دست روستاییان در خشکبیجار دایر شده است.
در این نمایشگاه که دانش اموزان همراه خانوادههای شان غرفه دار آن بودند، تولیدات روستاییان از محصولات کشاورزی گرفته تا فراوردههای دامی و صنایع دستی و انواع نان و غذای محلی به نمایش گذاشته شد.