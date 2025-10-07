تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته هفتم لیگ دسته یک فوتبال کشور مقابل بعثت کرمانشاه به پیروزی رسید و موقعیتش در صدر جدول را تثبیت کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته هفتم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز سه شنبه ۱۵ مهر با برگزاری ۴ بازی پیگیری شد که تیم نساجی در خانه موفق شد بعثت کرمانشاه را شکست دهد و فاصله خود با سایپا در صدر جدول را افزایش دهد. نساجی تا پایان هفته هفتم با ۱۷ امتیاز صدرنشین است و سایپا با ۱۲ امتیاز در رده دوم قرار دارد.

در دیگر دیدار‌های امروز دو تیم آریو اسلامشهر و صنعت نفت آبادان به نتیجه تساوی رسیدند. تیم مس شهر بابک هم توانست مس کرمان را از پیش رو بردارد.

نتایج دیدار‌های امروز لیگ دسته اول به شرح زیر است:

نساجی ۳ - صفر بعثت کرمانشاه

آریو اسلامشهر صفر - صفر صنعت نفت آبادان

مس شهر بابک یک - صفر مس کرمان

نفت و گاز گچساران - پالایش نفت بندرعباس (در حال برگزاری)