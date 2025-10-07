به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ارسلان شکری در مراسم کلنگ‌زنی این طر حها که با حضور جمعی از مسئولان شهرستان خوی برگزار شد، اظهار کرد: تعریض راه روستای وار، روکش و بهسازی مسیر دلیجلو – هندوان – بوزلو و همچنین احداث پل سه‌دهنه گوهران با مجموع اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان از محل منابع ملی و استانی امروز کلنگ‌زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی افزود: با توجه به سیاست دولت و تأکید استاندار محترم آذربایجان‌غربی بر توسعه متوازن و ایجاد عدالت در مناطق محروم، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌های روستایی و تقویت اقتصاد کشاورزی که نقش مهمی در اقتصاد مولد استان دارد، توجه اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به توسعه و بهسازی راه‌های روستایی بیش از گذشته شده است.

هدایت و پیگیری‌های استاندار محترم باعث شد این طرحها با اولویت و سرعت مناسب اجرا شوند و عدالت منطقه‌ای در توسعه راه‌های روستایی بیش از پیش تحقق یابد.

شکری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌های روستایی تصریح کرد: درسال جاری عملیات اجرایی روکش آسفالت بیش از ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی و همچنین احداث ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی با اعتبار بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به اتمام رسیده است. علاوه بر این، در مجموع ۴۲۰ کیلومتر پروژه راه روستایی با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی نیز در دست اجراست.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی یادآور شد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، شاخص برخورداری روستا‌های بالای ۲۰ خانوار استان از راه روستایی آسفالته به میانگین کشوری نزدیک خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر راه‌های روستایی، در سال جاری حدود ۳۸۰ کیلومتر روکش آسفالت در محور‌های اصلی، ورودی شهر‌ها و مسیر‌های پرتردد استان با اعتبار بیش از یک هزار میلیارد تومان انجام شده است.

در شهرستان خوی نیز در همین مدت، ۳۷ کیلومتر روکش آسفالت، ۲۷ کیلومتر احداث راه انجام شده و ۲۳ کیلومتر پروژه جدید در حال اجراست.

در ادامه این مراسم، نجف‌زاده، نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت ارتقای زیرساخت‌های روستایی گفت: توجه دولت به راه‌های روستایی با هدف تثبیت جمعیت در روستا‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصاد مولد روستایی است.

وی یادآور شد: در شهرستان خوی طی یک‌سال گذشته ۹۶ کیلومتر روکش آسفالت، بهسازی و تعریض راه‌های روستایی انجام شده و چشم‌انداز ما این است که طی چند سال آینده، با تکمیل روکش آسفالت جاده‌های روستایی، به هدف ۱۰۰ درصدی برخورداری روستاییان بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته در شهرستان خوی دست یابیم.