استاندار یزد: اجرای طرحهای پیشران یزد به همت جوانان یزدی عملیاتی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در نشست با دستیاران جوان دستگاههای اجرایی استان به ظرفیت خوب جوانان در حوزههای مختلف اشاره کرد و گفت: این مساله نشان دهنده توانمندی و خلاقیت بالای جوانان استان است.
وی با تاکید بر اجرای طرحهای پیشران یزد در راستای یزد پایدار اظهار داشت: این مهم میتوان با همت جوانان یزدی عملیاتی شود و دستیاران هر دستگاه این موضوعات را پیگیری کنند.
استاندار یزد افزود: با پیگیریهای صورت گرفته، فرمانداران و دستگاههای دولتی در سطح استان صاحب دستیار جوان شدند و از این ظرفیت خوب و فکر و خلاقیت جوانان در مسیر پیشرفت استان استفاده خواهد شد.
همچنین در این نشست تفاهم نامهای با موضوع برگزاری دورههای آموزشی، تخصصی و مهارتی برای دستیاران جوان استان یزد با هدف ارتقای دانش و توانمندی و مهارتهای کاربردی آنان بین استانداری یزد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد منعقد شد.
فراهم کردن فضای آموزشی و تجهیزات مورد نیاز، همکاری در طراحی محتوای آموزشی و بهره گیری از ظرفیتهای هیئت علمی و مدرسان دانشگاه، صدور گواهینامه معتبر پایان دوره برای شرکت کنندگان و پشتیبانی مالی و تجهیزاتی از برگزاری دورهها متناسب با ظرفیتها و امکانات دانشگاه از تعهدات دانشگاه به شمار میرود.
معرفی و سازماندهی دستیاران جوان برای حضور در دوره ها، هماهنگی اجرایی و اطلاع رسانی در سطح استان و همراهی در امور اجرایی و همکاری در جذب ظرفیتهای حمایتی در صورت نیاز از تعهدات مجمع جوانان دستیار استان به شمار میرود.
همچنین در این نشست از کتاب مجمع جوانان دستیار استان یزد رونمایی شد.