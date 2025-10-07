روستای شیخ مکان یکی از روستا‌های استان است که با داشتن ظرفیت‌های فراوان در حوزه‌های گردشگری، فرهنگی، هنری و کشاورزی نقش مهمی در عمران و آبادانی روستا داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در روستای شیخ مکان، درصد باسوادی بالای ۹۵ درصد است؛ روستایی که جوانان نخبه زیادی در سطح ملی به جامعه معرفی کرده است.

فعالیت‌های عمرانی صورت گرفته در این روستا موجب جلوگیری از مهاجرت معکوس شده است.

روستای شیخ مکان با ۲۵۰ خانوار و یک هزار و ۲۰۰ جمعیت از روستا‌های هدف گردشگری استان است که در ۱۳۰ کیلومتری شرق مرکز استان واقع شده است.

وجود بیش از ۱۰ اثر تاریخی؛ از جمله قلعه پوراشرف، دژ ماخو و آسیاب‌های آبی این روستا را به مقصد گردشگران تبدیل کرده است.