در سومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان تکاب راهکارهای بهبود وضعیت پسماندهای شهری، خانگی و بیمارستانی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست تکاب گفت: سومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند این شهرستان به ریاست محمد نیکنام، فرماندار و با حضور اعضای کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
محمدرضا صادقیان افزود: در این جلسه، اقدامات جدیتر در زمینه مدیریت پسماند مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای بهبود وضعیت پسماندهای شهری، خانگی و بیمارستانی اتخاذ شد.
فرماندار شهرستان تکاب در این جلسه با تأکید بر اهمیت مدیریت اصولی پسماند گفت: دستگاههای متولی و به ویژه شهرداریها باید در خصوص مدیریت و دفع پسماندها حساسیت ویژهای داشته باشند.
در جریان جلسه ابتدا مصوبات جلسه گذشته شامل گزارش اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری و اداره حفاظت محیط زیست پیرامون وضعیت پسماند شهرستان و گزارش شهرداری در خصوص جمعآوری و دفع نخالههای شهری پیگیری شد. همچنین توضیحاتی در خصوص اقدامات محل جدید دفن پسماندها ارائه گردید.
در پایان جلسه، ضمن بحث و تبادلنظر درباره مشکلات و معضلات زیستمحیطی جایگاههای دفن زباله شهری، تصمیمات لازم در خصوص ساماندهی و بهسازی محل فعلی دفن زباله و مدیریت اصولی پسماندها در سطح شهرستان اتخاذ شد.
فرماندار شهرستان تکاب در پایان با تأکید بر حفظ محیط زیست و توجه به بازیافت پسماند شهری یادآور شد: این مهم باید مورد توجه شهرداریها قرار گیرد و جلب رضایت مردم و خدمت به آنها رسالت اصلی شهرداران است. همچنین تکریم اربابرجوع باید همواره در اولویت مجموعه شهرداریها قرار گیرد.