به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، روستای چرش‌دره در منطقه الموت غربی استان قزوین، عصر سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴، شاهد وقوع حادثه‌ای ناگوار بود که متأسفانه با از دست رفتن جان سه نفر از اهالی به پایان رسید.

یوسف اکبری، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین گفت: این حادثه در ساعت ۱۸:۲۲ روز سه‌شنبه رخ داد که طی آن سه مرد روستایی با سنین تقریبی ۲۷، ۴۲ و ۵۰ سال، به دلیل محبوس شدن در داخل یک چاه، دچار حادثه شدند. متأسفانه تلاش متقابل این سه نفر برای نجات یکدیگر، منجر به وخامت حال همه آن‌ها شد؛ دو نفر از این افراد به دلیل کمبود اکسیژن و خفگی جان خود را از دست دادند.

وی افزود: پس از اعلام این حادثه، تیم‌های واکنش سریع اورژانس از پایگاه‌های درمانی رازمیان و رجایی‌دشت به همراه آمبولانس هلال احمر بلافاصله به منطقه اعزام شدند. با وجود تلاش‌های گسترده کادر درمانی برای احیای قلبی-ریوی مصدومان در محل، عملیات متأسفانه ناموفق بود و هر سه نفر جان باختند. یک نفر دیگر که در این حادثه مصدوم شده بود، پس از عملیات اولیه به یکی از مراکز درمانی استان منتقل شد.

اکبری ضمن ابراز تأسف، بر لزوم توجه جدی به نکات ایمنی، به‌ویژه در مورد چاه‌های قدیمی و مناطق حادثه‌خیز، تأکید کرد تا از تکرار چنین فجایعی در استان جلوگیری شود.