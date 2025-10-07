پخش زنده
سقوط در چاه در روستای چرشدره الموت غربی سه کشته و یک مصدوم برجای گذاشت؛ تلاشهای اورژانس برای احیا ناموفق بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، روستای چرشدره در منطقه الموت غربی استان قزوین، عصر سهشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴، شاهد وقوع حادثهای ناگوار بود که متأسفانه با از دست رفتن جان سه نفر از اهالی به پایان رسید.
یوسف اکبری، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین گفت: این حادثه در ساعت ۱۸:۲۲ روز سهشنبه رخ داد که طی آن سه مرد روستایی با سنین تقریبی ۲۷، ۴۲ و ۵۰ سال، به دلیل محبوس شدن در داخل یک چاه، دچار حادثه شدند. متأسفانه تلاش متقابل این سه نفر برای نجات یکدیگر، منجر به وخامت حال همه آنها شد؛ دو نفر از این افراد به دلیل کمبود اکسیژن و خفگی جان خود را از دست دادند.