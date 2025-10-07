پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: چابکسازی دولت به معنای تعدیل یا حذف نیروها نیست. هیچ دستگاه مهمی، منحل نخواهد شد و هدف ما ادغام، اصلاح و تقویت ساختارها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست خبری خود درباره سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸)، بر لزوم ارزیابی مستمر عملکرد دستگاهها از منظر مردم تأکید کرد.
رفیعزاده گفت: باید از مردم بپرسیم آیا خدماتی که امروز دریافت میکنند، نسبت به گذشته بهبود یافته است یا خیر؟ آیا کیفیت افزایشیافته، دسترسی آسانتر شده و زمان ارائه خدمت، کاهش یافته است؟ این بازخورد مردمی، معیار واقعی اصلاح نظام اداری است.
معاون رئیس جمهور اظهار کرد: برای این منظور، واحدی در سازمان مأمور شده است تا قوانین و مقررات را بهصورت هدفمند، تنظیم و دستگاهها را موظف به اصلاح فرایندها و ارائه گزارشهای پیشرفت کند. خروجی این اصلاحات نیز باید با شاخصهایی مانند کاهش شکایات، افزایش رضایت شهروندان و تسریع در پاسخگویی، سنجیده شود.
رفیعزاده با توجه به تجربه مشارکت خود در تدوین چند برنامه توسعه کشور، گفت: تدوین قانون بهتنهایی کافی نیست. مهمتر از قانون، اجرای مؤثر و ارزیابی میدانی آن است. به همین علت، باید از مردم بازخورد بگیریم تا بدانیم آیا اصلاحات اداری در عمل به بهبود خدمات منجر شده است یا خیر؟
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره موضوعات اصلی اصلاح نظام اداری، تصریح کرد: برنامه اصلاح نظام اداری، شش موضوع اصلی دارد و یکی از آنها راهاندازی سامانه فوریتهای اداری است تا مردم بتوانند بهصورت مستقیم و فوری، مشکلات خود را در دریافت خدمات، اعلام کنند.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: این سامانه با شماره ۱۲۸ در استان قزوین، البرز و تهران فعال است و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده تأخیر، بینظمی یا رفتار نامناسب کارکنان دستگاههای اجرایی، موضوع را گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان رسیدگی شود.
هیچ کارمند دولتی به علت چابکسازی اخراج نخواهد شد
رفیعزاده درباره سیاست دولت در زمینه چابکسازی، گفت: چابکسازی دولت به معنای تعدیل یا حذف نیروها نیست. هیچ دستگاه مهمی، منحل نخواهد شد و هدف ما ادغام، اصلاح و تقویت ساختارها است. نیروهای مازاد در چارچوب جدید جابجا میشوند، اما هیچ کارمند دولتی به علت چابکسازی، اخراج نخواهد شد یا کاهش حقوق نخواهد داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با توجه به ضرورت حذف فرایندهای موازی و واحدهای غیر ضروری، اظهار کرد: در همه اسناد بالادستی کشور بر این موضوع تأکید شده است، اما اجرای کامل آن تاکنون مغفول مانده بود. دولت چهاردهم با هدایت رئیس جمهور و در چارچوب تأکیدات رهبر معظم انقلاب، این اصلاحات را بهصورت جدی دنبال میکند.
رفیعزاده درباره کارکرد سامانه فواد ۱۲۸ نیز گفت: از شهریور تاکنون، بیش از ۱۶ هزار تماس مردمی ثبت شده و سطح رضایتمندی، بیش از ۸۰ درصد بوده است.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: این سامانه در استانهای قزوین، البرز و تهران، راهاندازی شده و تا دهه فجر در سراسر کشور فعال خواهد شد. حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز بهزودی میتوانند از خدمات آن استفاده کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره همکاری با اپراتور ایرانسل برای اجرای سامانه، اظهار کرد: شرکت ایرانسل، یکی از اپراتورهای مجاز کشور است و تا این لحظه، هیچ پرداخت مالی از طرف دولت به این شرکت انجام نشده است. همه اقدامات در چارچوب ضوابط قانونی و با نظارت نهادهای مربوطه انجام میشود و هیچ جای نگرانی از بابت امنیت اطلاعات، وجود ندارد.
رفیعزاده در پاسخ به پرسشی درباره نقش این سامانه در کاهش کاغذبازیهای اداری، تأکید کرد: اگر این سامانه بهدرستی اجرا شود، بسیاری از مراجعات حضوری و نیاز به مدارک فیزیکی، حذف خواهد شد.
معاون رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، دریافت کپی مدارک هویتی در دستگاههای اجرایی و بانکها ممنوع است، گفت: مردم، هر جا همچنان از آنان کپی مدارک هویتی خواسته شد، میتوانند مورد را به ۱۲۸ گزارش دهند.
ثبت ۷۵ مورد قدردانی از کارمندان خوشرفتار در سامانه فواد ۱۲۸
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با توجه به وجه تشویقی سامانه برای کارکنان دولت، اظهار کرد: علاوه بر رسیدگی به شکایات، تاکنون ۷۵ مورد قدردانی از کارمندان خوشرفتار، ثبت شده است و بهزودی پرداختهای تشویقی نیز اجرا میشود.
رفیعزاده در بخش دیگری از نشست، درباره وضع سازمان امور عشایر و سازمان دامپزشکی، تصریح کرد: هیچ برنامهای برای حذف این سازمانها وجود ندارد؛ بلکه هدف ما تقویت آنها است.
معاون رئیس جمهور گفت: تنها بخشهایی که تصدیگری آنها قابل واگذاری به بخش خصوصی است، در چارچوب قانون به این بخش سپرده میشود تا دولت بتواند بر مأموریتهای اصلی خود تمرکز کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مردمیسازی خدمات، اظهار کرد: کارمند دولت باید به مردم، خدمت کند. سامانه فواد، ابزار تحقق این نگاه است و با اجرای آن، نظام اداری کشور به سمت رضایتمندی واقعی مردم و پاسخگویی شفاف، حرکت میکند.
گفتنی است، کامل داوودی، رئیس مرکز بازرسی و نظارت بر خدمات عمومی و فوریتهای اداری نیز در این نشست اعلام کرد: در سامانه فواد، رسیدگی به شکایات مردمی با سقف زمانی ۳۰ دقیقه تعریف شده است و برای نخستینبار، پاسخگویی لحظهای به درخواستهای مردمی در نظام اداری کشور تحقق یافته است.