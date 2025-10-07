به مناسبت گرامیداشت هفته انتظامی، رئیس پلیس راهور قم با حضور در جمع جانبازان قطع نخاعی گفت: با تمام توان، برای رفع مشکلات ترافیکی و تسهیل در تردد جانبازان جسمی حرکتی تلاش کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرهنگ غلامرضا صدفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم با حضور در جمع جانبازان عزیز قطع نخاعی، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا و جانبازان والامقام، از صبر، ایثار و استقامت این قهرمانان وطن قدردانی کرد.

در این دیدار، سرهنگ صدفی با تأکید بر اینکه جانبازان، نماد واقعی ایثار و افتخار ملی هستند، گفت: وظیفه ماست تا با تمام توان، برای رفع مشکلات ترافیکی و تسهیل در تردد این عزیزان و سایر معلولان جامعه تلاش کنیم.

در پایان این دیدار، جانبازان نیز از رویکرد مردمی و نگاه دغدغه‌مند پلیس راهور در خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری قدردانی ودغدغه‌های ترافیکی خود رابیان کردند.

