جو آرام و پایدار برای آسمان لرستان
کارشناس هواشناسی لرستان گفت: تا پایان هفته جو آرام و پایداری بر آسمان لرستان حاکم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی در شبانه روز گذشته پلدختر با ۳۷ و الشتر با ۲ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین شهرهای استان بودند، همچنین دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۳۵ و ۱۱ درجه بالای صفر در نوسان بود.
راضیه پیله وران گفت: برای روزهای پایانی هفته افزایش سرعت وزش باد به ویژه برای مناطق باد خیز استان پیش بینی شده است.
به گفته وی برای روزهای پایانی هفته کاهش دماهای بیشینه هوا در استان پیش بینی شده است.