به رغم هشدار‌ها و تهدید‌های پلیس و مقامات دانشگاه‌های انگلیس، تظاهرات دانشجویان دانشگاه‌های این کشور علیه نسل کشی اسرائیل در فلسطین و نیز در مخالفت با حمایت رژیم انگلیس از رژیم صهیونیستی، برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ دانشجویان دانشگاه‌های انگلیس اعلام کرده بودند همزمان با آغاز سومین سال جنایات اسرائیل در غزه، امروز از ساعت ۱۴ به وقت محلی علیه رژیم نژادپرست و آپارتاید صهیونیستی تظاهرات می‌کنند.

شماری از دانشجویان دانشگاه‌های لندن نیز با ترک کلاس‌های درس، با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین، در محوطه این دانشگاه ها به هواداری از فلسطینیان تجمع و علیه رژیم صهیونیستی و حامیانش سخنرانی کردند.

دانشجویان دانشگاه لندن و کینگز کالج لندن، نام کشته شدگان فلسطینی را در دو سال اخی، بر روی پارچه بلندی نوشته و تاکید کرده‌اند "اشغال فلسطین باید پایان یابد"، آنان با شعار "اسرائیل رژیمی تروریستی است" و "فلسطین از رود اردن تا دریای مدیترانه باید آزاد شود،" پایان دادن به حمایت دولت‌های غربی از رژیم نسل کش را خواستار شدند و بر ضرورت تحریم شرکت‌های حامی رژیم اسرائیل تاکید کردند.

دولت انگلیس تلاش کرده بود تا از برگزاری تظاهرات دانشجویان طرفدار فلسطین پیشگیری کند و نخست وزیر انگلیس این تظاهرات را "غیر بریتانیایی" نامید.

روزنامه گاردین نوشت: در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و در پی عملیات حماس، حدود یکهزار و ۲۰۰ اسرائیلی کشته شدند که در عملیات نظامی اسرائیل تاکنون بیش از ۶۷ هزار فلسطینی جان باخته و بیش از ۴۶۰ فلسیطینی، فقط از قحطی و گرسنگی مرده‌اند.

علاوه بر لندن دانشگاه‌های شهر‌های گلاسگو، منچستر، بریستول، شفیلد و ادینبورو، نیز صحنه اعتراض دانشجویان و استادان هوادار فلسطین به ادامه پشتیبانی حکومت انگلیس از رژیم صهیونیستی بود.

کایر استارمر، نخست وزیر انگلیس که بار‌ها بر حمایت کامل از رژیم اسرائیل تاکید کرده است در نامه‌ای که در روزنامه تایمز منتشر شد، تلاش کرد این تظاهرات را یهودستیزانه جلوه دهد و از تظاهر کنندگان هوادار فلسطین خواست تا این تظاهرات را لغو کنند در حالی که شمار فراوانی از یهودیان در دو سال گذشته به تظاهرات ضد اسرائیلی در شهر‌های انگلیس پیوسته‌اند تا خشم و انزجار خود را از نسل کشی صهیونیت‌ها در فلسطین ابراز کنند.

شبکه تلویزیونی اسکای نیوز نیز سخنان "بریجیت فیلیپسون" وزیر آموزش انگلیس را پخش کرد که وی نیز خواستار لغو تظاهرات ضداسرائیلی امروز در دانشگاه‌های این کشور شده بود.

به نوشته روزنامه گاردین، شنبه این هفته، ۵۰۰ نفر از هواداران فلسطین در تظاهرات در لندن بازداشت شدند.

به نوشته این روزنامه، "شعبانه محمود" وزیر کشور انگلیس نیز قبلا هشدار داده بود تظاهرات گسترده هواداران فلسطین در این کشور، "موجب ترس" یهودیان می‌شود و به پلیس این کشور مجوز بیش تری برای محدود کردن و حتی ممنوعیت تظاهرات مردمی داد.

به نوشته تارنمای روزنامه ایندیپندنت، دانشجویان دانشگاه‌های لندن در حمایت از فلسطینیان شعار دادند "اشغالگری، جرم است" و "دستتان از فلسطین کوتاه باید شود. تظاهرات دانشجویان هوادار فلسطین در دانشگاه‌های کوئین مری لندن و "استراتکلاید" در گلاسگو نیز برگزار شد.